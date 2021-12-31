Adıyaman'da durdurulan otomobilde ruhsatsız silah ele geçirildi
AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 69 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet