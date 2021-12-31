Adıyaman'da durdurulan otomobilde ruhsatsız silah ele geçirildi - Haberler
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Adıyaman'da durdurulan otomobilde ruhsatsız silah ele geçirildi

Adıyaman'da durdurulan otomobilde ruhsatsız silah ele geçirildi
AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 69 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri

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