Adıyaman'da durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Adıyaman'da durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adıyaman'da durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adıyaman'da durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri 60 HG 251 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, sürücü koltuğuna gizlenmiş halde ruhsatsız tabanca bulundu.

Olayla ilgili H.H. gözaltına alındı.

Adıyaman'da durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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