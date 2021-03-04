Adıyaman'da durdurulan otomobilde kaçak avlanan keklik bulundu
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde durdurulan otomobilde kaçak avlandığı tespit edilen keklik, av tüfeği ve keklik kafesleri ele geçirildi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde durdurulan otomobilde kaçak avlandığı tespit edilen keklik, av tüfeği ve keklik kafesleri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Köse uşağı köyünde durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 3 av tüfeği, 7 keklik ve kafesi ele geçirildi.
Yakalanan canlı keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya salındı.
Kaçak avlandığı tespit edilen şüpheliye ise idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül