Adıyaman'da durdurulan otomobilde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Haberler
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Adıyaman'da durdurulan otomobilde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da durdurulan otomobilde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Adıyaman'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde gümrük kaçağı cep telefonu ile uyuşturucu ele geçirildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde gümrük kaçağı cep telefonu ile uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada 6 gümrük kaçağı cep telefonu ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheli C.A. gözaltına alındı.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki

Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki
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