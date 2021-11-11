Adıyaman'da durdurulan otomobilde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde gümrük kaçağı cep telefonu ile uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada 6 gümrük kaçağı cep telefonu ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheli C.A. gözaltına alındı.

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