Adıyaman'da dur ihtarına uymayan şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Adıyaman'da dur ihtarına uymayan şüphelinin üzerinde 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
23.08.2020 22:47 | Son Güncelleme: 23.08.2020 23:24
Adıyaman'da dur ihtarına uymayan şüphelinin üzerinde 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Karakol Amirliği'nde görevli polis ekipleri Yunus Emre Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi.
Ekipler kovalamaca sonucu şüpheliyi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınlarında yakaladı.
Üzerinde 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA