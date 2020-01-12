Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
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Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayan, takip sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada 650 gram esrar ele geçirildi.

12.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:20
Adıyaman'da

'da "dur" ihtarına uymayan, takip sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada 650 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarıma uymayan şüphelilerin bulunduğu araç, polis ekiplerinin takibi sonucu İmam Ağa Mahallesi'nde durduruldu.

Ekiplerce otomobilde yapılan aramada 650 gram esrar bulundu, otomobildeki B.A. ve H.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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