Adıyaman'da DSİ Kavşağı'nda düzenleme Adıyaman'ın en önemli arterlerinden Atatürk Bulvarı'nda DSİ Kavşağı düzenleniyor.

Adıyaman'ın en önemli arterlerinden Atatürk Bulvarı'nda DSİ Kavşağı

düzenleniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Bulvarı üzerinde yeni yapılan hükümet binasının hizmete açılmasıyla

birlikte, bölgenin daha çok canlanacağı göz önünde bulundurularak, DSİ Kavşağı'nda

düzenleme yapıldığı belirtildi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla kavşağın daha çok genişletileceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bulvar üzerinde güzel bir hükümet

binası yapıldı. Binanın hizmete açılmasıyla birlikte, DSİ Kavşağı'nda trafik yoğunluğu

artabilir. Söz konusu yoğunluğun önüne geçmek amacıyla kavşağı biraz daha genişletiyoruz.

Bu kapsamda mevcut kaldırım ve orta refüjü yeniden düzenliyoruz. Çalışmalarımızı kısa

sürede tamamlayarak kavşağı hizmete sunacağız."

Kaynak: AA