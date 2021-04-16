ADIYAMAN'DA DRONLU TRAFİK DENETİMİ
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ADIYAMAN'DA DRONLU TRAFİK DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, trafik ekipleri, dronla yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere para cezası kesti.

ADIYAMAN'da, trafik ekipleri, dronla yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere para cezası kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Mahallesi'nde dron ile kırmızı ışık denetimi yaptı. Bulvar üzerinde bulunan kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği dron ile tespit edilen sürücüler, trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yaklaşık bir saat süren denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 5 araç sürücüsüne 314'er lira cezai işlem uygulandı.

ADIYAMAN'DA DRONLU TRAFİK DENETİMİ
ADIYAMAN'DA DRONLU TRAFİK DENETİMİ
ADIYAMAN'DA DRONLU TRAFİK DENETİMİ
ADIYAMAN'DA DRONLU TRAFİK DENETİMİ
ADIYAMAN'DA DRONLU TRAFİK DENETİMİ
ADIYAMAN'DA DRONLU TRAFİK DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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