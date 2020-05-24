Adıyaman'da dolu etkili oldu Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan şiddetli dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan şiddetli dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kahta ilçe merkezi başta olmak üzere, ilçeye bağlı bazı köylerde etkili olan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, dolu nedeniyle bağ, bahçe ve ekili alanların büyük zarar gördüğünü söyledi.

Turanlı, zararın tespit edilebilmesi amacıyla ziraat odası ekiplerinin köylerde inceleme belirtti.

Kaynak: AA