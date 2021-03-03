Adıyaman'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
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Adıyaman'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

03.03.2021 21:11 | Son Güncelleme: 03.03.2021 21:14
Adıyaman'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Adıyaman'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Adıyaman'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte internet üzerinden alışverişle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmaları sonucunda 1'i kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. K.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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