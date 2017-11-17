Adıyaman'da Dolandırıcılık Operasyonu

Adıyaman'da Dolandırıcılık Operasyonu

Adıyaman'da, dolandırıcılık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da Dolandırıcılık Operasyonu

Adıyaman'da, dolandırıcılık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılıktan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bahçelievler Mahallesi'nde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.