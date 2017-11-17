Adıyaman'da Dolandırıcılık Operasyonu
Adıyaman'da, dolandırıcılık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adıyaman'da, dolandırıcılık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılıktan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Bahçelievler Mahallesi'nde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.