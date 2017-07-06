Adıyaman'da "Dolandırıcılık" İddiası

Adıyaman'da kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.





Alınan bilgiye göre, bir grup vatandaş, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'ne giderek Altınşehir Mahallesi'nde kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp, yaşlı bir kadından para isteyen kişiyi polise ihbar etti.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü ekipler, mahallede vatandaşların belirttikleri şüpheliye uyan ve elinde naylon poşetle dolaşan Feyzullah B'yi takibe aldı.



Ekipleri fark eden şüpheli, elindeki poşeti yere bırakıp kaçmaya başladı. Şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin yere attığı poşette ise 22 bin 740 lira ve bir kadına ait ATM kartı ele geçirildi.



Gözaltına alınan Feyzullah B. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.