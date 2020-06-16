Adıyaman'da dolandırıcılık: 1 tutuklama
Adıyaman'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
16.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:16
Adıyaman'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri milletvekillerinin adını kullanarak iş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla çalışma başlatıldı.
Ekipler, D.G'yi kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, zanlının 9 ayrı kişiyi iş vaadi ile dolandırdığı öğrenildi.
Kaynak: AA