Doğum hazırlığında olan kadına paletli ambulansla ulaşıldı
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahallede doğum sancısı başlayan kadına paletli ambulansla ulaşıldı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahallede doğum sancısı başlayan kadına paletli ambulansla ulaşıldı.
Gürgenli Köyü Hıncık mezrasında yaşayan Ayşegül Kızılkaya'nın doğum sancısı başlayınca yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İl Özel İdaresi ekipleri kardan kapanan yolları, uzun uğraşlar sonucu kısmen açtı.
Sağlık ekipleri Kızılkaya'ya paletli ambulansla ulaşarak Kahta Devlet Hastanesine götürerek tedavi altına aldı.
Hastanede doğumu gerçekleştirilen kadın ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.