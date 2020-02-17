Adıyaman'da doğadaki yabani hayvanlara yem bırakıldı

17.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:48

Adıyaman İnsani Yardım Derneği ekipleri tarafından yağan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Arama kurtarma ekiplerince merkeze bağlı Recep köyü dağlarında bulunan hayvanlar ve kuşlar için 200 kilogram tavuk kemiği, sakatat, 400 kilogram buğday ve ekmek bırakıldı.

Yemleme faaliyetinin kış boyunca sürdürülmesinin planlandığı bildirildi.

Kaynak: AA