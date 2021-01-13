Adıyaman'da dilencilere yönelik operasyon
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Adıyaman'da dilencilere yönelik operasyon

13.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:46
Adıyaman'da dilencilere yönelik operasyon

Adıyaman Belediyesi tarafından dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi tarafından dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere ve kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde, halkın dini duygularını istismar edip, dilencilik yoluyla haksız para kazanan kişilere Kabahatler Kanunu gereği operasyon düzenlediklerini belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kaldırımları işgal eden esnafa da uyarılarda bulundu.

Vatandaşlar ise yapılan denetimlerden dolayı yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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