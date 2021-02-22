Adıyaman'da dilenci operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adıyaman'da dilenci operasyonu

22.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:04
Adıyaman'da dilenci operasyonu

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kamuya açık alanlarda insanları rahatsız edip, ellerinde sahte sağlık raporları ya da asılsız hikayelerle mendil, çiçek ve hediyelik eşya satışı yapmak suretiyle dilenerek toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yakalanan kişilere "Kabahatler Kanunu"na göre yasal işlem yapıldı.

El konulan paralar ise kamuya geçirilmek üzere tutanak tutularak muhafaza altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman İrem Derici Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk İran Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da dilenci operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 13:09:19. #1.14#
title