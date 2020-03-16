Adıyaman'da dezenfekte çalışmaları başladı
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Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Adıyaman'da dezenfekte çalışmaları başladı

Adıyaman Belediyesi, dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını riskine karşı vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

16.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:19
Adıyaman'da dezenfekte çalışmaları başladı

Adıyaman Belediyesi, dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını riskine karşı vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Toplu taşıma araçları, duraklar, otogar, taziye evleri ve ibadethaneler gibi risk teşkil eden yoğun kullanım alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, bulaşıcı hastalıklara karşı tüm kuralların yerine getirildiğini dile getirdi.


Vatandaşların sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Adıyaman Belediyesi olarak paniğe kapılmadan alınması gereken tüm önlemleri alıyoruz. Toplu taşıma araçları, duraklar, otogar, taziye evleri, ibadethaneler, risk teşkil edecek toplu yaşam alanları dezenfekte edildi, edilmeye devam edilecek. Billboardlarda, toplu taşıma araçlarımızdaki ekranlardan ve el ilanları ile bilgilendirmeler yapılıyor. Bulaşıcı, kalabalık, kapalı havasız yaşam alanlarından uzak bir ortamla birlikte temizliğe çok dikkat edelim. Uzun süreli (kronik) hastalarımız, yaşlı hastalarımız varsa biraz da hassasiyet gösterelim. Ayrıca, uygun beslenme yeterli uyku stres yönetimi ve doğal ortamda yapılan ağır efor sarf etmeyi gerektirmeyen spor faaliyetleri ile birlikte içsel huzura odaklanma ile bağışıklık sistemimizi güçlendirerek İnşallah süreci daha kolay atacağız. El hijyeni çok önemli ticari amaçlı bilgilerden uzak duralım. Suya sabuna dokunalım" diye konuştu.


Diğer yandan, vatandaşlarda, belediye yetkililerine gösterdikleri gayretli çalışmalardan ötürü teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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