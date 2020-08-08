Adıyaman'da devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
08.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:55
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erhan Çelik idaresindeki 23 ABK 848 plakalı yakıt tankeri Malatya - Gaziantep kara yolunda Göksu Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağıya düştü.
Kazada yaralanan sürücü Çelik 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA