Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücü yaralandı.

Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücü yaralandı.

Sadin İ. idaresindeki 46 HA 062 plakalı otomobil, Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 5'inci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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