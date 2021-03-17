Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
17.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:30
Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hacı G. idaresindeki 34 BS 1870 plakalı otomobil sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeni Mahalle'de devrildi. Kazada sürücü Haci G. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül