Adıyaman'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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Adıyaman'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

İsmail Dağlı idaresindeki, 44 PP 591 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolu 6. kilometresinde sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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