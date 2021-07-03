Adıyaman'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
İsmail Dağlı idaresindeki, 44 PP 591 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolu 6. kilometresinde sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül