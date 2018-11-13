Adıyaman'da Devrilen Otomobildeki 4 Öğretmen Yaralandı

Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaralandı.

Cengiz Toprak idaresindeki 34 UA 9073 plakalı otomobil, merkeze bağlı Kömür beldesi Girik Köprüsü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki İpek Arısan, Yılmaz Çetinkaya ve Sibel Benciköztürk, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralılara müdahale eden sağlık görevlisi Ahmet Yiğit de dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralandı. Yiğit ekip arkadaşları tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Otomobildekilerin Yasıkaya ile Serintepe ilkokullarında öğretmen oldukları öğrenildi.