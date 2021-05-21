Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Orhan Tunçmen idaresindeki 02 BF 333 plakalı otomobil, Adıyaman - Şanlıurfa kara yolu Atatürk Barajı yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Gülcan Tunçmen yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül