Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Orhan Tunçmen idaresindeki 02 BF 333 plakalı otomobil, Adıyaman - Şanlıurfa kara yolu Atatürk Barajı yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Gülcan Tunçmen yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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