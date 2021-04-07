Adıyaman'da devrilen motosikletteki anne ve 2 çocuğu yaralandı
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Adıyaman'da devrilen motosikletteki anne ve 2 çocuğu yaralandı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da devrilen motosikletteki anne ve 2 çocuğu yaralandı

Adıyaman'da devrilen motosiklette bulunan anne ile 2 çocuğu yaralandı.

Adıyaman'da devrilen motosiklette bulunan anne ile 2 çocuğu yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AAV 076 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde devrildi.

Kazada motosiklette bulunan Meryem ile çocukları Muhammed ve Selim A. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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