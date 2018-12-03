Adıyaman'da Devrilen İş Makinesinin Altında Kalan Kişi Öldü
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Mahmut Nedim Örkten Mahallesi'ndeki bir inşaatta Mehmet Akın'ın kullandığı forklift devrildi.
Kazada iş makinesinin altında kalan Akın ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırılan Akın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.