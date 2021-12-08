Devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 33 CFM 20 plakalı hafif ticari araç, Organize Sanayi Bölgesi Binevler yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan Umut G. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, durumunun iyi olduğu öğrenildi.