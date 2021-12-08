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Devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 33 CFM 20 plakalı hafif ticari araç, Organize Sanayi Bölgesi Binevler yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Umut G. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

Devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

Devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

Devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

Devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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