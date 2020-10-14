Devrilen bisikletteki 2 kişi yaralandı
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Devrilen bisikletteki 2 kişi yaralandı

14.10.2020 15:19 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:30

Adıyaman'da devrilen bisikletteki 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da devrilen bisikletteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eren Ünsal'ın (13) kullandığı bisiklet, Yunus Emre Mahallesi Millet Caddesi'nde kullanıcının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mucurlu yolda devrildi.

Kazada Ünsal ile bisiklette bulunan Yusuf Kılınç (13) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen bisikletteki 2 kişi yaralandı
Devrilen bisikletteki 2 kişi yaralandı
Devrilen bisikletteki 2 kişi yaralandı
Devrilen bisikletteki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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