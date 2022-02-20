Adıyaman'da devrilen ATV'nin sürücüsü yaralandı
AA, Emin Tezerdi - Güncel
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Celal K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen ATV, Kurugeçit Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Emin Tezerdi - Güncel