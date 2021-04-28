Son dakika haber: Devrilen araçtaki sürücü öldü, oğlu yaralandı
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Son dakika haber: Devrilen araçtaki sürücü öldü, oğlu yaralandı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Adıyaman'da şarampole devrilen pikabın sürücüsü öldü, oğlu ise yaralandı.

Adıyaman'da şarampole devrilen pikabın sürücüsü öldü, oğlu ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bingöl Polat (66) idaresindeki 44 HS 887 plakalı pikap, Adıyaman-Kahta kara yolunun 15. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile oğlu Mustafa Polat, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bingöl Polat, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haber: Devrilen araçtaki sürücü öldü, oğlu yaralandı
Son dakika haber: Devrilen araçtaki sürücü öldü, oğlu yaralandı
Son dakika haber: Devrilen araçtaki sürücü öldü, oğlu yaralandı
Son dakika haber: Devrilen araçtaki sürücü öldü, oğlu yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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