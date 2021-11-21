SPOR Adıyaman'da derbi coşkusu
Adıyaman'da derbi coşkusuMahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-Spor Toto Süper Ligin 13'üncü haftasında oynanan derbi maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar Adıyaman'da galibiyeti coşkuyla kutladı.
ADIYAMAN (DHA) - Adıyaman'da derbi coşkusu
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-
Spor Toto Süper Ligin 13'üncü haftasında oynanan derbi maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar Adıyaman'da galibiyeti coşkuyla kutladı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Adıyamanlılar, Fenerbahçe'nin galibiyetini coşkuyla kutladı. 2-1'lik skorla tamamlanan maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe taraftarları, Sümer Meydanı'nda toplandı. Taraftarların tezahüratlar eşliğinde araçlarıyla konvoy oluşturması nedeniyle güvenlik güçleri de önlem aldı. Yaklaşık 1 saat süren sevinç gösterilerinin ardından taraftarlar olaysız şekilde dağıldı.