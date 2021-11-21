SPOR Adıyaman'da derbi coşkusu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Adıyaman'da derbi coşkusu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'da derbi coşkusuMahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-Spor Toto Süper Ligin 13'üncü haftasında oynanan derbi maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar Adıyaman'da galibiyeti coşkuyla kutladı.

ADIYAMAN (DHA) - Adıyaman'da derbi coşkusu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-

Spor Toto Süper Ligin 13'üncü haftasında oynanan derbi maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar Adıyaman'da galibiyeti coşkuyla kutladı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Adıyamanlılar, Fenerbahçe'nin galibiyetini coşkuyla kutladı. 2-1'lik skorla tamamlanan maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe taraftarları, Sümer Meydanı'nda toplandı. Taraftarların tezahüratlar eşliğinde araçlarıyla konvoy oluşturması nedeniyle güvenlik güçleri de önlem aldı. Yaklaşık 1 saat süren sevinç gösterilerinin ardından taraftarlar olaysız şekilde dağıldı.

SPOR Adıyaman'da derbi coşkusu

SPOR Adıyaman'da derbi coşkusu

SPOR Adıyaman'da derbi coşkusu

SPOR Adıyaman'da derbi coşkusu

SPOR Adıyaman'da derbi coşkusu

SPOR Adıyaman'da derbi coşkusu

SPOR Adıyaman'da derbi coşkusu

SPOR Adıyaman'da derbi coşkusu

SPOR Adıyaman'da derbi coşkusu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title