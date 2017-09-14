Adıyaman'da Deprem Tatbikatı

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerince düzenlenen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.



Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği Adıyaman'da 7 şiddetinde il merkezi ile Besni, Gölbaşı, Kahta ve Sincik ilçelerini kapsayan bir deprem meydana geliyor.



Eş zamanlı olarak hastane binalarında meydana gelen çatlak ve çöküntülerden dolayı hastalar nakledildi.



Bu arada il merkezinde bulunan özel hastanelerin kapasitelerine uygun bir şekilde mevcut hastaların nakli, yine çatlak bulunan binalardaki hastalar, ip yoluyla ekipler tarafından sağlıklı bir şekilde aşağıya nakilleri yapıldı.



Meydana gelen kimyasal sızıntı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve UMKE ekiplerinin müdahalesi ile bertaraf edildi.



İdari binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek teknik araçlarla birlikte binada mahsur kalan personeller tahliye edildi. Bu arada vefat eden vatandaşların cenaze işlemlerinin yürütülmesi için daha önceden planlanan merkeze de nakledildi.



Tatbikatta hastane bahçesinde bulunan vatandaşlar depremi gerçek sanıp korku içinde oldukları gözlendi.



Gerçekleştirilen tatbikat sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Taş, UMKE ekipleri tarafından 2017 planlı tatbikatı ve aynı zamanda Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hastane afet planının masa başı tatbikatı ile beraber uygulanan bir etkinlik olduğunu söyledi.



Senaryo gereği Adıyaman'da 7 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini aktaran Taş, şöyle konuştu:



"UMKE ekiplerinin yanı sıra AFAD, belediye, emniyet, sivil toplum kuruluşlarından İnsani Yardım Derneği ve hastanenin ilgili birimlerinin koordineli çalıştığı bir tatbikat. Tatbikatta ekipler kendilerine verilen rolleri etkin ve aslına uygun bir şekilde icra etti. Bu tatbikatlarda ki temel espri afet anında hareket ve olaylara müdahale etme kabiliyetimizi artırma. Aynı anda bir taraftan enkaz altında kalan hastaların kurtarılması, bir taraftan çıkan kimyasal sızıntıların müdahalesi ve çıkan yangınlara itfaiye ekiplerince gerekli müdahalenin yapılıp insanların kurtarılarak sağlıklı bölgelere nakillerinin gerçekleştirilmesi. Temel amacımız, ekiplere kabiliyet hareketlerini kazandırmak. Afet durumunda hızlı bir şekilde olaylara müdahale ederek en az zararla o afeti bertaraf etmek."



Taş, tatbikat gereği depremde 80 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını, hayatını kaybeden vatandaşların hepsinin nakil edildiğini, bunların kimlik tespitlerinin yapıldığını, yaralıların da portatif çadırlarda gözlem altına alınarak müdahale edildiğini sözlerine ekledi.