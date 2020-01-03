Adıyaman'da "Deneyap" projesine yoğun ilgi
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Adıyaman'da "Deneyap" projesine yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı'nın ilk 100 günlük icraat programı çerçevesinde, Adıyaman'ın da içinde olduğu 30 ilde hayata geçirilecek olan "Deneyap Teknoloji Atölyesinde" eğitim görmek için öğrencilerin sınav başvuruları devam ediyor.

03.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:56
Adıyaman'da

Cumhurbaşkanlığı'nın ilk 100 günlük icraat programı çerçevesinde, 'ın da içinde olduğu 30 ilde hayata geçirilecek olan "Deneyap Teknoloji Atölyesinde" eğitim görmek için öğrencilerin sınav başvuruları devam ediyor.

Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut, yazılı açıklamasında, projeyle 'nin kalkınması için teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bulut, Gençlik Merkezinde kurulacak olan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim görmeye hak edecek olan gençlerin yeterli imkanlar ve doğru yönlendirmeyle çok büyük işler başarabileceklerine inandıklarını ifade etti.

Bulut, gençlerin tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, havacılık ve uzay teknolojileri gibi toplam 10 başlıkta ücretsiz eğitim alacaklarını, bu projenin tanıtımı için üzerine düşen görevi büyük bir özveri ile yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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