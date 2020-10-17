Adıyaman'da DEAŞ üyesi tutuklandı
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Adıyaman'da DEAŞ üyesi tutuklandı

17.10.2020 10:29 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:33
Adıyaman'da DEAŞ üyesi tutuklandı

ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi Ö.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi Ö.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu saptanan Ö.Y.'nin Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Ö.Y., polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine koyuldu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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