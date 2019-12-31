Adıyaman'da DEAŞ şüphelisi iki kişi gözaltına alındı
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Adıyaman'da DEAŞ şüphelisi iki kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda iki zanlı yakalandı.

31.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:34
Adıyaman'da DEAŞ şüphelisi iki kişi gözaltına alındı

'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda iki zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığını tespit ettiği evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda M.C. (26) ve Ü.A. (26) gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramada örgütsel dokümanlar ve örgütsel içerikli olduğu değerlendirilen 5 kitap bulundu.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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