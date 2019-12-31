Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
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Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince terör örgü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

31.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:00
Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

ADIYAMAN'da, ekiplerince terör örgü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilerin bulunduğu 2 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçiren polis, M.C. ve Ü.A. isimli şüphelileri gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.


Kaynak: DHA
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