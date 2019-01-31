Adıyaman'da Darp İddiası
Adıyaman'da bir kişinin karısını darbettiği iddia edildi.
Adıyaman'da bir kişinin karısını darbettiği iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi'nde M.A, karısı G.A. ile tartıştı.
İddiaya göre, M.A, kavgaya dönüşen olayda G.A'yı darbetti.
Yaralanan G.A, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Eşinden şikayetçi olan G.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından evden ayrıldığı belirtilen M.A'yı bulmak üzere çalışma başlattı.
Kaynak: AA