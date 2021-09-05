Adıyaman'da darbedilen kişi yaralandı
Adıyaman'da yolda yürüdüğü sırada darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da yolda yürüdüğü sırada darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Gaffari B. Atatürk Bulvarı/nda yolda yürüdüğü sırada tanımadığı kişilerce darp edildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri. yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül