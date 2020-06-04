Adıyaman'da dağ keçisi camiye girdi
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Adıyaman'da dağ keçisi camiye girdi

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, bir camiye giren dağ keçisi, vatandaşlar tarafından yakalanarak, doğaya salındı.

Adıyaman'da dağ keçisi camiye girdi
04.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:34

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, bir camiye giren dağ keçisi, vatandaşlar tarafından yakalanarak, doğaya salındı.

Olay, ilçeye bağlı Tepecik köyünde meydana geldi. Dağ keçisi, kapısı açık olan Tepecik Camisi'ne girdi. Durumu fark eden köylüler, camiye giren dağ keçisini yakalamaya çalıştı. Güvenlik korucuları ve köylüler, caminin 2'nci katına kaçan dağ keçisini uzun uğraşlar sonunda yakaladı. Yakalanan keçi, doğaya bırakıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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