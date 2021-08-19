Adıyaman'da dağ keçileri sürü halinde havadan görüntülendi
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Adıyaman'da dağ keçileri sürü halinde havadan görüntülendi

Adıyaman'da dağ keçileri sürü halinde havadan görüntülendi
Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürü halindeki dağ keçileri, havadan görüntülendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürü halindeki dağ keçileri, havadan görüntülendi.

Yaban hayatının zengin olduğu Gölbaşı'nda yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek noktalardan köy, ilçe ve şehir merkezine yakın yerlere kadar iniyor.

Bu durumu fırsata dönüştüren vatandaşlar ve doğaseverler de ilgiyle izledikleri dağ keçilerinin sürü halindeki hareketlerini drone ile görüntüledi.

Gölbaşı ilçesine bağlı Akçabel Köyü yakınlarına inen dağ keçileri, yeni yeşeren alanlarda otladıktan sonra yeniden zirvelere doğru giderek gözden kayboldu.

Doğaseverden Ahmet Uyan, dağ keçilerini sürü halinde görüntülemekten mutlu olduğunu ifade ederek, "Zengin bir yaban hayatı olan ilçemizde dağ keçileri ve diğer yaban hayatı da korunmalıdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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