Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 2 gözaltı

31.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:10

Adıyaman polisinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlendiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Ü.A., ve M.C. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kişilerin ev adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA