Adıyaman'da çöp toplama aracının çarptığı çocuk öldü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çöp toplama aracın altında kalan dört yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
10.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:36
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çöp toplama aracın altında kalan dört yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
V.O. idaresindeki 02 KS 973 plakalı kamyon, Menderes Mahallesi 6015 sokakta çöp toplarken manevra yapmak istedi. Bu sırada sokakta oynayan 4 yaşındaki Yusuf Durmuş, kamyonun altında kaldı.
Bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.
Olayda sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA