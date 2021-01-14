Adıyaman'da çok miktarda sahte temizlik malzemesi ele geçirildi
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Adıyaman'da çok miktarda sahte temizlik malzemesi ele geçirildi

14.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:43
Adıyaman'da çok miktarda sahte temizlik malzemesi ele geçirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çok miktarda sahte temizlik malzemesi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çok miktarda sahte temizlik malzemesi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Siber Suçla Mücadele Kısım Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptıkları araştırmada, bir şüphelinin Gaziantep, Adana ve Mersin'den temin ettiği ve sahte olduğu değerlendirilen çamaşır deterjanı, şampuan gibi temizlik ürünlerini Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine getirerek sattığını belirledi.

Ekipler, şüphelinin deposuna düzenledikleri operasyonda sahte olduğu belirlenen 2 bin 375 kilogram çeşitli markalarda toz çamaşır deterjanı, bin 562 litre sıvı deterjan, bin 308 litre şampuan ve 145 kilogram sabun ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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