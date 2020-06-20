Adıyaman'da çoban, çizgili sırtlanı fotoğrafladı
ADIYAMAN'nın Gerger ilçesinde koyun otlatan Diyadin Polat, cep telefonuyla nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sırtlanı fotoğrafladı.
20.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:12
ADIYAMAN'nın Gerger ilçesinde koyun otlatan Diyadin Polat, cep telefonuyla nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sırtlanı fotoğrafladı.
Aydınpınar köyünde koyun otlatmaya giden Diyadin Polat, kayalarının üzerine nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanı fark etti. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Polat, çizgili sırtlanın fotoğraflarını çekti.
Kaynak: DHA