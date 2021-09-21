Son dakika haberi! Silahlı kavga: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Silahlı kavga: 2 yaralı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Adıyaman'da bir grup akraba arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

MALAZGİRT (AA) - Adıyaman'da bir grup akraba arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malazgirt Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen kişiler arasında

henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeği kullanılan kavgada L.G. ve S.G, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan olay yerinde park halinde bulunan, saçmaların isabet ettiği iki otomobilde hasar oluştu.

Son dakika haberi! Silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberi! Silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberi! Silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberi! Silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberi! Silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberi! Silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberi! Silahlı kavga: 2 yaralı
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Murat Kurum Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gökhan Çıra İrem Derici Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Mesut Özil Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Silahlı kavga: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 20:20:59. #1.17#