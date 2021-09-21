Son dakika haberi! Silahlı kavga: 2 yaralı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Adıyaman'da bir grup akraba arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
MALAZGİRT (AA) - Adıyaman'da bir grup akraba arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Malazgirt Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen kişiler arasında
henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeği kullanılan kavgada L.G. ve S.G, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan olay yerinde park halinde bulunan, saçmaların isabet ettiği iki otomobilde hasar oluştu.