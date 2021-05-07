Adıyaman'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu C.C. bıçaklanarak, S.K. de darbedilerek yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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