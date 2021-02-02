Son dakika haber: Çığ nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
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Son dakika haber: Çığ nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

02.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:49

Son dakika gündem haberine göre Çığ düşmesi sonucu yolu kapanan Çelikhan ilçesine bağlı köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı.

Çığ düşmesi sonucu yolu kapanan Çelikhan ilçesine bağlı köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Fatih Köyü'nde yaşayan 18 yaşındaki Melek Yaman'ın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Yoğun kar yağışı ve çığ düşmesi nedeniyle yolu kapanan köye ulaşmaya çalışan sağlık ekiplerine, İl Özel idaresi ekipleri eşlik etti. İl Özel İdaresinin yol açma çalışmaları sonucunda sağlık ekipleri köye ulaştı. Sağlık ekiplerinin köye paletli ambulansla ulaşma mücadelesi yaklaşık 6 saat sürdü.

Karın ağrısı şikayeti bulunan Yaman, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber: Çığ nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
Son dakika haber: Çığ nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
Son dakika haber: Çığ nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
Son dakika haber: Çığ nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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