ADIYAMAN'DA ÇİFTLİKTEKİ 100 TON SAMAN YANDI - Haberler
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ADIYAMAN'DA ÇİFTLİKTEKİ 100 TON SAMAN YANDI

ADIYAMAN'DA ÇİFTLİKTEKİ 100 TON SAMAN YANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, hayvan çiftliğindeki saman balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı.

ADIYAMAN'da, hayvan çiftliğindeki saman balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. İtfaiye ekibinin 2 saatlik çalışmasıyla alevler söndürülürken, depodaki 100 ton saman küle döndü.

Besni ilçesine bağlı Taşlıyazı köyünde, Mustafa Polat'a ait hayvan çiftliğindeki saman balyalarının istiflendiği depoda, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 2 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. 100 ton samanın küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ADIYAMAN'DA ÇİFTLİKTEKİ 100 TON SAMAN YANDI

ADIYAMAN'DA ÇİFTLİKTEKİ 100 TON SAMAN YANDI

ADIYAMAN'DA ÇİFTLİKTEKİ 100 TON SAMAN YANDI

ADIYAMAN'DA ÇİFTLİKTEKİ 100 TON SAMAN YANDI

ADIYAMAN'DA ÇİFTLİKTEKİ 100 TON SAMAN YANDI

ADIYAMAN'DA ÇİFTLİKTEKİ 100 TON SAMAN YANDI

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