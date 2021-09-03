Adıyaman'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıttı

Adıyaman'da, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere yem bitkisi dağıtıldı.

Adıyaman'da, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere yem bitkisi dağıtıldı.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, dağıtım töreninde, 2020 yılında yonca eken çiftçilere dekara 90 lira, silajlık mısır eken çiftçilere dekara 100 lira ve tek yıllık yem bitkisi eken çiftçilere ise dekara 60 lira destek verildiği belirtti.

Bu kapsamda kent genelinde 352 çiftçiye, 1 milyon 173 milyon 678 bin 37 lira destek ödemesi yapıldığını aktaran "Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında yüzde 75 Bakanlık desteği ile hayvan yetiştiricilerimizin, kaba yem ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 2021 yılında ilimiz merkez ve ilçelerine bağlı köylerde ekilmek üzere toplam, 15 bin kiloğram fiğ, 5 bin 250 kilogram yonca ve 2 bin 550 kilogram süt otu tohumu olmak üzere 22 bin 805 kilogramlık tohumluk dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Toplam proje bütçesi 402 bin 400 bin liradır, 4 bin 635 dekarlık yem bitkisi ekilişi ile 10 bin 950 ton yeşil ot (kaba yem) elde edilmesi bekleniyor ve bu sayede de bölge ve ülkemizin sosyal ve ekonomik yönden gelişimine katkı sağlayacak." dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere yem dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül