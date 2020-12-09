Adıyaman'da çiftçilere nar fidanı dağıtıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde çiftçilere 20 bin nar fidanı dağıtıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, törende konuşan Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman'da meyvecilik alanında çok ciddi gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Çuhadar, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin gelirinin artırılması amacıyla İl Özel İdaremizin desteği ile ilimizde ve ilçelerimizde meyveciliği yaygınlaştırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Besni ve Sincik ilçelerimize 18 bin 500 ceviz fidanı, Besni, Gerger ve Gölbaşı ilçelerimize 33 bin 690 cennet hurması fidanı ve Samsat ilçemize 20 bin nar fidanı dağıtıyoruz. İl Özel İdaremiz, Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında toplam 842 bin liralık bir kaynak ayırdı. İklim ve toprak yapısı bakımından Adıyaman, Türkiye'de en kaliteli nar üretim merkezlerinden biridir. Nar üretimi bakımından Türkiye'de 9. sırada yer alan Adıyaman'da 13 bin 440 dekar alanda yıllık 13 Bin 890 ton nar üretimi yapılmaktadır. Biz bunu 20 bin tona ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağız. Cennet hurması üretiminde ise Türkiye'de 4. sırada yer alan Adıyaman'da 2115 dekar alanda toplam 7863 ton hurma elde edilmektedir."

Törene, Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül